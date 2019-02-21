Агроном стадиона "Зенита": "Газон перезимовал нормально, все по плану"

Агроном петербургского "Зенита" Константин Креминский прокомментировал для "СЭ" состояние газона "Газпром Арены" в преддверии первого матча в календарном году против "Фенербахче" в рамках плей-офф Лиги Европы.

– В каком состоянии поле в Санкт-Петербурге сейчас?

– Футбольное поле с натуральным покрытием на данный момент находится внутри чаши стадиона и в хорошем состоянии. Подготовка газона к ответному матчу с "Фенербахче" прошла по плану.

– Как поле пережило зимний период?

– Зимний период футбольное поле пережило нормально. На период хоккейных матчей поле выкатывали на улицу. Позже, в январе, переместили обратно внутрь, чтобы качественно его подготовить к Лиги Европы.

– Все ли по плану было сделано до игры с "Фенербахче"?

– Все плановые агротехнические мероприятия выполняются в штатном режиме.

– Для газона игра с "Фенербахче" – из зоны риска? Может ли поле быть повреждено?

– В зависимости от климатической зоны, т.е. каждый стадион находится в той или иной зоне риска, кто-то в меньшей кто-то в больше степени. Что касается повреждений, то степень повреждений зависит от интенсивности нагрузки на покрытие. Любое футбольное поле подвергается повреждению, так как это живой организм. Чтобы минимизировать степень повреждений на футбольном поле – применяют различные технологии по укреплению газонов. На "Газпром Арене" мы применяем армированную технологию, которая позволяет проводить интенсив на футбольном поле.

– Можно ли сказать, что из-за крыши на стадионе мы можем не волноваться за поле в холодные месяцы?

– Наличие крыши, конечно, обеспечивает защиту газона от переохлаждения или выпревания (в период использования системы подогрева) в зимний период, однако присутствуют и другие факторы, которые очень важны для развития растений, это насыщение светом и интенсивность воздухообмена – технологии "Газпром Арены" позволяют выполнять все необходимые условия.

– Проведение хоккейных матчей на арене сказалось на качестве газона? Как его берегут во время подобных мероприятий?

– В период проведения хоккейных матчей футбольное поле находилось снаружи чаши стадиона. Особых нареканий на газон не было. У нас есть хороший опыт по сохранению газонов в зимний период (пример – стадион "Петровский"). Мы всю зиму использовали систему подогрева и лампы инсоляции, так как знали, что впереди сложный матч в феврале. Поэтому поддерживали газон в холодный период года. (Александр Рогулев)

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