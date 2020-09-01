АЕК Карреры и «Рига» Кононова узнали соперников в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. По его итогам соперников узнали «Ростов» и «Динамо».

Также определился соперник греческого АЕК, который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Афиняне встретятся на выезде с «Санкт-Галленом».

«Рига», которую возглавляет сменщик Карреры в «Спартаке» Олег Кононов, в случае победы над «Тре Фиори» из Сан-Марино, сыграет с «Селтиком».

Полностью список пар выглядит следующим образом:

«Калью» (Эстония) или «Мура» (Словения)/«Орхус» (Дания) - ПСВ (Голландия)

«Шарлеруа» (Бельгия) – «Сфынтул Георге» (Румыния)/«Партиза» (Сербия)

«Хибернианс» (Мальта)/«Фехервар» (Венгрия) – «Сервет» (Швейцария)/«Реймс» (Франция)

«Санкт-Галлен» (Швейцария) - АЕК (Греция)

«Ботошани» (Румыния)/«Шкендия» (Македония) – «Локомотив» (Болгария)/«Тоттенхэм» (Англия)

«Прогресс» (Люксембург)/«Виллем II» (Голландия) – «Линколн» (Гибралтар)/«Рейнджерс» (Шотландия)

«Гонвед» (Венгрия)/«Мальме» (Швеция) – «Локомотива» (Хорватия)

«Вентспилс» (Латвия)/«Русенборг» (Норвегия) – «Аланьяспор» (Турция)

«Теута» (Албания)/«Гранада» (Испания) – «Локомотив» Тбилиси (Грузия)/«Динамо» (Россия)

ЛАСК (Австрия) – ДАК (Словакия)/«Яблонец» (Чехия)

«Бала Таун» (Уэльс)/«Стандард» (Бельгия) – «Войводина» (Сербия)

ОФИ (Греция)/«Аполлон» (Кипр) – «Хаммарбю» (Швеция)/«Лех» (Польша)

«Спортинг» (Португалия) – «Викинг» (Норвегия)/«Абердин» (Шотландия)

«Кукеши» (Албания)/«Вольфсбург» (Германия) – «Десна» (Украина)

«Риека» (Хорватия) – «Арис» (Греция)/«Колос» (Украина)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)/«Милан» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)/«Жальгирис» Вильнюс (Литва)

«Ростов» (Россия) – «Маккаби» Хайфа (Израиль) или «Железничар» (Босния и Герцеговина)/«Кайрат» (Казахстан)

«Бешикташ» (Турция) – «Банья-Лука» (Босния и Герцеговина)/«Риу Ави» (Португалия)

«Бачка-Топола» (Сербия)/«Стяуа» (Румыния) – «Ритеряй» (Литва)/«Слован» (Чехия)

«Нефтчи» (Азербайджан)/«Галатасарай» (Турция) – «Ренова» (Македония)/«Хайдук» (Хорватия)

«Лачи» (Албания)/«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – «Коулрэйн» (Северная Ирландия)/«Мотеруэлл» (Шотландия)

«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Сендерюске» (Дания)

«Гетеборг» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания) – «Пяст» (Польша)/«Хартберг» (Австрия)

«Кайсар» (Казахстан)/АПОЭЛ (Кипр) – «Олимпия» (Словения)/«Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Осиек» (Хорватия)/«Базель» (Швейцария) – «Анортосис Фамагуста» (Кипр)

ЦСКА София (Болгария)/БАТЭ (Белоруссия) – «Б-36» (Фареры)/ТНС (Уэльс)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) – «Астана» (Казахстан)/«Будучност» (Черногория)

«Шериф» (Молдавия) – «Интер» (Андорра)/«Дандолк» (Ирландия)

«Арарат-Армения» (Армения)/«Фола» (Люксембург) – «Целе» (Словения)

«Рига» (Латвия)/«Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Селтик» (Шотландия)

«КуПС» (Финляндия)/«Слован» (Словакия) – «Судува» (Литва)

«Легия» (Польша) – «Силекс» (Македония)/«Дрита» (Косово)

«Клаксвик» (Фареры) – «Коннас Куэй» (Уэльс)/«Динамо» Тбилиси (Грузия)

«Юргорден» (Швеция)/«Европа» (Гибралтар) – ЧФР (Румыния)

«Линфилд» (Северная Ирландия)/«Флориана» (Мальта) – «Флора» (Эстония)/«КР Рейкьявик» (Исландия)

Все матчи состоятся 24 сентября.