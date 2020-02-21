Адель Таарабт: «Это не самый плохой результат, но «Бенфика» играла с «Шахтером» на победу»

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт после поражения от «Шахтера» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что его команда ехала в Украину за победой.

— Мы разочарованы, поскольку хотели победить, — цитирует пресс-служба УЕФА Таарабта. — Все решит домашний матч, который, я надеюсь, мы выиграем и пройдем дальше. Мы не думали об ответном поединке, двигаемся шаг за шагом. Это не самый плохой результат, но «Бенфика» играла на победу.