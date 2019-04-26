Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, общаясь с журналистами перед этапом "Формулы-1" в Баку, высказался о пристрастиях в предстоящем финале Лиги Европы. Матч пройдет в столице Азербайджана 29 мая. Выйти в него могут "Арсенал", "Челси", "Айнтрахт" и "Валенсия".

– Сейчас мы проводим Гран-при "Формулы-1", но скоро мы проведем финал Лиги Европы, большое событие. Кого хотим видеть? Ну точно не национальный, не английский финал. Но болеть я буду из оставшихся команд за "Челси". Все-таки Абрамович, наш человек, – сказал Рагимов.

Опасаемся ли мы английских фанатов? Знаю, что понадобится много пива, но мы готовы, все пивные заводы работают на полную мощность. Но не думаю, что они что-то разрушат. В других местах же не разрушают. (Дмитрий Кузнецов)