3:2. "Спартак" победил "Тун" в гостевом матче отбора Лиги Европы

"Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 3:2 в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В составе московской команды дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев, его второй мяч стал победным. Также свой первый гол за красно-белых забил нападающий Эсекиэль Понсе.

У хозяев всего за семь минут забили Ниас Хефти и Симоне Рапп. Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле не смог реализовать пенальти во втором тайме – голкипер отразил удар из нижнего угла.

Ответная игра пройдет 15 августа в Москве, начало в 19:45 (мск).

Лига Европы

3-Й отборочный раунд

"Тун" (Швейцария) – "Спартак" (Россия) – 2:3 (2:0)

Голы: Понсе, 21 (0:1). Бакаев, 29 (0:2). Хефти, 52 (1:2). Рапп, 59 (2:2). Бакаев, 73 (2:3).

Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (вратарь)

"Тун": Февр, Гларнер, Родригеш, Хавенар, Йосс (Саланович, 77), Кастроман, Гелми, Стиллхарт, Хефти, Рапп, Мюнси (Тозетти, 46).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 87), Гулиев, Зобнин, Ананидзе (Шюррле, 60), Мирзов (Ташаев, 72), Понсе.

Предупреждения: Стиллхарт, 8. Хавенар, 50. Максименко, 58. Жиго, 90+3.

Судьи: Пельто. Бельо, Ибришимбегович (все - Босния и Герцеговина).

8 августа. Тун. Стадион "Штокхорн Арена".

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