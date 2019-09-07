Зинченко посвятил гол в ворота Литвы своей матери

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0). Хавбек «Манчестер Сити» открыл счет в начале встречи.

— Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника, — цитирует football.ua Зинченко. — Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось. Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения.

Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях.