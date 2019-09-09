Жирков сравнялся с Шестерневым по матчам за сборную. Следующий рубеж — Дасаев и Кержаков
9 сентября 2019, 21:45
Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Для 36-летнего футболиста это 90-й матч за национальную команду. По этому показателю в российской истории он занимает шестое место после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ), Игоря Акинфеева (111), Василия Березуцкого (101) и Александра Кержакова (91).
С учетом советской истории Жирков сравнялся с защитником сборной СССР 1960-1970-х Альбертом Шестерневым. Если он проведет еще одну игру, то догонит Кержакова и Рината Дасаева.
Результаты опроса
проголосовало: 6672Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия - Казахстан?
Крупной победой России
35.1%
Победой России с разностью в один-два мяча
54.1%
Результативной ничьей
3.0%
Нулевой ничьей
1.6%
Победой Казахстана с разностью в один-два мяча
3.0%
Крупной победой Казахстана
3.3%
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана