Газинский получил травму плеча в матче сборной России с "Чертаново"

Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.
"В ближайшее время будет выполнено дообследование, по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения игрока", - говорится в сообщении сборной.
Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава. В ближайшее время будет выполнено дообследование , по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения игрока. pic.twitter.com/3qX5Q9zpht— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.
Момент травмы Газинского pic.twitter.com/tugeOh11J0— СЭ Футбол (@se_football) 3 июня 2019 г.
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