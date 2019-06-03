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Газинский получил травму плеча в матче сборной России с "Чертаново"

Юрий Газинский из-за травмы был заменен в первом тайме игры. Фото Александр Федлоров, "СЭ"
Юрий Газинский из-за травмы был заменен в первом тайме игры. Фото Александр Федлоров, "СЭ"
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Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.

"В ближайшее время будет выполнено дообследование, по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках  лечения игрока", - говорится в сообщении сборной.

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https://twitter.com/TeamRussia/status/1135551163342970881

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