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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

За три года соперники сборной России забили себе восемь голов

7 сентября 2019, 01:48
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Защитник сборной Шотландии Стивен О'Доннел, срезав мяч в свои ворота, принес России гостевую победу в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Игрок «Килмарнока» оказался седьмым футболистом с начала 2017 года, отметившимся автоголом во встрече с Россией. При этом кореец Ким Чу Ен в октябре 2017 года огорчил своего вратаря дважды. По три автогола соперники россиян забили в отборе к Евро и товарищеских матчах, по одному — на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

Автоголы соперников сборной России в 2017-2019 годах

Дата

Игрок

Турнир

Матч

Минута

05.06.2017

Мартон Эппель

Товарищеский матч

Венгрия (г) — 3:0

40' (0:2)

17.06.2017

Майкл Боксалл

Кубок конфедераций

Новая Зеландия (д) — 2:0

31' (1:0)

07.10.2017

Ким Чу Ен

Товарищеский матч

Корея (д) — 4:2

55' (2:0)

07.10.2017

Ким Чу Ен

Товарищеский матч

Корея (д) — 4:2

57' (3:0)

19.06.2018

Ахмед Фатхи

Чемпионат мира

Египет (д) — 3:1

47' (1:0)

24.03.2019

Абзал Бейсебеков

Отборочный матч чемпионата Европы

Казахстан (г) — 4:0

62' (4:0)

08.06.2019

Микеле Чеволи

Отборочный матч чемпионата Европы

Сан-Марино (д) — 9:0

25' (1:0)

06.09.2019

Стивен О'Доннел

Отборочный матч чемпионата Европы

Шотландия (г) — 2:1

59' (2:1)

По числу автоголов соперника сборная России занимает первое место в отборе Евро-2020. Дважды свои порота поразили соперники сборной Австрии, еще 12 командам помогали единичные автоголы соперников.

Кому в отборе к Евро-2020 помогают автоголы

Сборная

Автоголы

Автор автогола

Матчт

Россия

3

Абзал Бейсебеков

Казахстан — Россия — 0:4

Микеле Чекони

Россия — Сан-Марино — 9:0

Стивен О'Доннел

Шотландия — Россия — 1:2

Австрия

2

Эдзон Бейтулаи

Северная Македония — Австрия — 1:4

Павел Штейнборс

Австрия — Латвия — 6:0

Англия

1

Томаш Калаш

Англия — Чехия — 5:0

Босния

1

Андреас Малин

Босния — Лихтенштейн — 5:0

Голландия

1

Джонатан Та

Германия — Голландия — 2:4

Ирландия

1

Джозеф Чиполина

Ирландия — Гибралтар — 2:0

Италия

1

Арам Айрапетян

Армения — Италия — 1:3

Латвия

1

Дарко Вельковски

Северная Македония — Латвия — 3:1

Северная Македония

1

Мартин Хинтереггер

Северная Македония — Австрия — 1:4

Украина

1

Жерсон Родригеш

Люксембург — Украина — 1:2

Уэльс

1

Павел Пашаев

Уэльс — Азербайджан — 2:1

Хорватия

1

Джеймс Лоуренс

Хорватия — Уэльс — 2:1

Чехия

1

Борис Копитович

Чехия — Черногория — 3:0

Швеция

1

Ховард Нордтвейт

Норвегия — Швеция — 3:3

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