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Юрий Жирков: «В оставшихся матчах будем играть только на победу»

05:44
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Полузащитник сборной России Юрий Жирков отметил, что команда постарается решить задачу выхода на чемпионат Европы в ближайших матчах. В сентябре россияне обыграли Шотландию и Казахстан.

— В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу, — цитируют «Известия» Жиркова. — Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/919971/sevastian-terletckii/vziat-piat-rossiia-mozhet-dosrochno-poluchit-putevku-na-evro-2020

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