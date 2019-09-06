Юрий Жирков: «Понимали, что нужно было отыграться до перерыва»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после завершения матча с Шотландией (2:1) заявил, что не думает о окончание карьеры в национальной команде.

— Немножко после Бельгии думал об этом. Что время прошло. Но сейчас эти мысли ушли. Если вызывают, то, значит готов, — рассказал Жирков в эфире «Матч Премьер».

Как сохранять форму в 36 лет? Не знаю. Тренировки, наверное. Это не предел еще.

Пропустили вначале, понимали, что нужно было отыграться до перерыва. Что и мы и сделали. В начале второго тайма понимали, что можем выбегать в атаку, играть в пас, доминировать на поле. Так и произошло. Было много моментом. Жаль, что не все реализовали.

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