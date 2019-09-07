Юрий Жирков: «На мое решение по сборной повлияли травма, семья и главный тренер»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии в Глазго (2:1) заметил: ему не жалко, что не он стал автором победного гола. Футболист «Зенита» принял участие в результативной атаке, а мяч был записан на шотландского защитника Стивена О`Доннела.

— Мы готовились к тому, что они будут играть в свой футбол, — начал Жирков. — Но что-то не вышло. Это добивание... пропустили мяч. Не думаю, что трибуны сыграли свою роль. Все из нас играли в Лиге чемпионов, все приезжали к английским командам. Все были готовы.

— Во времена Газзаева в ЦСКА был штраф, если крайний не замыкает дальнюю штангу. С шотландцами сработала генетическая память?

— Да, кстати, такое было! Но это был просто прекрасный пас Головина, мне ничего не оставалось, как просто его замкнуть.

— Не жалко, что переписали гол на шотландца?

— Нет. Главное — победа.

— Сейчас все вспомнили новости: Жирков завершает карьеру в сборной. Проходит год, и вы выдаете такие матчи. Вы еще несколько лет в такой форме способны быть?

— Не знаю на счет нескольких лет. Но то, что на меня повлияло — это травма, семья и главный тренер.

— Эмоций на Казахстан после такой победы хватит?

— Думаю, да. Тем более дома, в Калининграде, полный стадион... Надеюсь, все будет хорошо. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира