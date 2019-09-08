Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
8 сентября 2019, 22:24
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
21-летний серб получил повреждение в процессе подготовки к матчу с Португалией. Нападающий вышел на поле в самой концовке встречи, но все равно успел усугубить повреждение.
Йович точно пропустит отборочный матч против команды Люксембурга, который состоится 10 сентября.
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