Йоахим Лев вышел из больницы и вернется к работе со сборной Германии в июле

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Раубалля. 59-летний специалист попал в больницу 31 мая из-за травмы на тренировке.

- С ним сейчас все хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему все еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели, - сказал Райнхард.

Из-за травмы Лева руководить сборной Германии в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будет Маркус Зорг. 8 июня немцы сыграют с Белоруссией, 11 июня - с Эстонией.