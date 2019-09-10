Йоахим Лев: «Некоторые игроки сборной Германии все еще учатся»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Северной Ирландии (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы были под давлением, и у нас были проблемы в первом тайме, — цитирует Лева L'Equipe. — После перерыва ситуация изменилась. Мы никогда не играли с этой командой раньше. Нужно терпение. Некоторые игроки все еще учатся.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира