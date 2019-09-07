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Йоахим Лев: «Германия заслужила поражение»

7 сентября 2019, 03:03
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от национальной команды Голландии (2:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Сыграли намного ниже наших способностей. Хоть и вели 1:0, но не было ощущения, что мы контролируем игру. По итогу 90 минут Голландия была лучше, мы заслужили поражение. Уверен, что хорошо отреагируем в понедельник.

Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками. Команды встретятся 9 сентября.

Германия — Голландия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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