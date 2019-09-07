Йоахим Лев: «Германия заслужила поражение»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от национальной команды Голландии (2:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Сыграли намного ниже наших способностей. Хоть и вели 1:0, но не было ощущения, что мы контролируем игру. По итогу 90 минут Голландия была лучше, мы заслужили поражение. Уверен, что хорошо отреагируем в понедельник.

Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками. Команды встретятся 9 сентября.

Германия — Голландия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира