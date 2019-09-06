Влашич помог Хорватии разгромить Словакию, Австрия забила шесть мячей в ворота Латвии

В матче отборочного турнира Евро-2020 Хорватия на выезде обыграла Словакию со счетом 4:0. Один из мячей в этой встрече забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В другом матче сборная Польши проиграла Словении (0:2) при судействе Сергея Карасева.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа E

Словакия — Хорватия — 0:4 (0:1)

Голы: Влашич, 45 (0:1). Перишич, 46 (0:2). Петкович, 72 (0:3). Ловрен, 89 (0:4).

Словакия: Дубравка, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Вальент, Хамшик, Куцка (Гараслин, 63), Мак (Дюриш, 79), Руснак (Боженик, 46), Лоботка, Дуда.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец, Модрич, Брозович, Влашич (Бадель, 82), Перишич, Петкович (Пашалич, 83), Ребич (Брекало, 70).

Судья: Брих (Германия).

6 сентября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Группа G

Австрия — Латвия — 6:0 (2:0)

Голы: Арнаутович, 7 (1:0). Забитцер, 13 (2:0). Арнаутович, 53 — с пенальти (3:0). Штейнборс, 76 — в свои ворота (4:0). Ляймер, 80 (5:0). Грегорич, 84 (6:0).

Австрия: Станкович, Драгович (Гриллич, 81), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер (Ильзанкер, 75), Алаба, Лазаро (Грегорич, 69), Ляймер, Арнаутович, Забитцер.

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Черномордис, Тоберс (Ругинс, 77), Петерсонс, Богдашкин, Лайзанс (Ульдрикис, 82), Камеш, Цыганик (Савалниекс, 66), Гутковский.

Предупреждения: Петерсонс, 4. Богдашкин, 52. Савалниекс, 87.

Судья: Хеннесси (Ирландия).

6 сентября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

Группа G

Словения — Польша — 2:0 (1:0)

Голы: Струна, 35 (1:0). Шпорар, 65 (2:0).

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин, Иличич, Куртич, Вербич (Чрнигой, 62. Берич, 90+1), Безяк, Шпорар (Попович, 85).

Польша: Фабяньски, Паздан, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Блащиковски, 70), Клих (Белик, 70), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Ковнацки, 76).

Предупреждения: Струна, 4. Клих, 37. Стоянович, 74. Крыховяк, 81. Берешиньски, 90+2.

Судья: Карасев (Москва).

6 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».

Группа E

Уэльс — Азербайджан — 2:1 (1:0)

Голы: Пашаев, 26 — в свои ворота (1:0). Эмрели, 58 (1:1). Бэйл, 84 (2:1).

Уэльс: Хеннесси, Тэйлор (Дэйвис, 80), Робертс, Ампаду (Воукс, 75), Родон, Мефам, Аллен, Джеймс, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 63), Т.Лоуренс.

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гараев, Ришард Алмейда (Эюбов, 69), Рахимов (Халилзаде, 73), Шейдаев, Назаров (Рамазанов, 86), Эмрели.

Предупреждения: Назаров, 42. Мефам, 52. Ришард Алмейда, 66. Кривоцюк, 81. Аллен, 90.

Судья: Фарруджа (Мальта).

6 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».