Витсель, Куртуа и Лукаку вызваны в сборную Бельгии на матчи против России и Кипра

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России (16 ноября, Санкт-Петербург) и Кипра (19 ноября, Никосия).

Полностью заявка сборной Бельгии выглядит следйющим образом:

Вратари — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Мац Селс («Страсбур»), Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт»);

защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Жезон Денайер («Лион»), Элиас Коббаут («Андерлехт»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Томас Фермален («Виссел Кобе»);

полузащитники — Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Андерлехт»), Торган Азар, Аксель Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»);

нападающие — Миши Батшуайи («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Эден Азар («Реал Мадрид»), Максим Лестьенн («Стандард»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссар («Брайтон»), Яри Версхарен («Андерлехт»).

После 8 матчей в группе I бельгийцы с 24 очками расположились на первой строке и обеспечели себе выход на Евро-2020.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира