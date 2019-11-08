Витсель, Куртуа и Лукаку вызваны в сборную Бельгии на матчи против России и Кипра
Тренерский штаб сборной Бельгии объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России (16 ноября, Санкт-Петербург) и Кипра (19 ноября, Никосия).
Полностью заявка сборной Бельгии выглядит следйющим образом:
Вратари — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Мац Селс («Страсбур»), Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт»);
защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Жезон Денайер («Лион»), Элиас Коббаут («Андерлехт»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Томас Фермален («Виссел Кобе»);
полузащитники — Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Андерлехт»), Торган Азар, Аксель Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»);
нападающие — Миши Батшуайи («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Эден Азар («Реал Мадрид»), Максим Лестьенн («Стандард»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссар («Брайтон»), Яри Версхарен («Андерлехт»).
После 8 матчей в группе I бельгийцы с 24 очками расположились на первой строке и обеспечели себе выход на Евро-2020.
? This is our last squad of 2019! ? #RUSBEL #BELCYP #EURO2020 #COMEONBELGIUM ?? pic.twitter.com/c7Uo4MLVWI— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 8, 2019
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира