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Виргил ван Дейк: «В сборной Голландии есть другие игроки, которые могут забивать»

01:36
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Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы играли лучше во втором тайме, переводя мяч с одного фланга на другой и создавая больше моментов, а впоследствии и голов, — цитирует официальный сайт УЕФА голландца. —  Я должен был забить во втором тайме, но, к счастью, у нас есть другие игроки в команде, которые могут сделать это.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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