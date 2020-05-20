Вице-президент ФИФА: «Провести Евро-2020 в одной стране? УЕФА выберет лучший вариант»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex ответил на вопрос представителя футбольной ассоциации Уэльса, не стоит ли УЕФА передумать и провести чемпионат Европы-2020 не в 12 странах, а в одной или двух.

— Конечно, решение за самим УЕФА. Полагаю, что руководители УЕФА, как и мы, внимательно изучают все происходящее и выбирают лучшие варианты — как и где провести турнир, — отметил Монтальяни.

Евро должен был пройти в июне и июле 2020 года в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Амстердаме. Из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год, новые сроки — с 11 июня по 11 июля.

Большинство из упомянутых городов подтвердили свою готовность. Предположительно, весь процесс тормозят Рим и Амстердам. Из-за них невозможно составить и утвердить новое расписание матчей, определить города, где они состоятся, и заново организовать продажу билетов. (Александр Бобров)