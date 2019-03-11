Валерий Газзаев: "В сборной России должен быть лидер в каждой линии"

Председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что лидер в сборной России по футболу должен быть в каждой линии команды.

В понедельник тренерский штаб объявил состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020. В первых двух матчах сборная России сыграет против бельгийцев и команды Казахстана.

- Сложно сказать, кто сейчас может стать лидером команды, в идеале - у нас должен быть лидер в каждой линии, как это было на чемпионате мира, когда были Акинфеев, Игнашевич, Головин и Дзюба, - цитирует ТАСС Газзаева. - В каждой линии должны быть свои лидеры, тогда эта команда способна на многое. Я думаю, что очередные матчи должны показать лидеров, это хорошая возможность для молодых игроков проявить и зарекомендовать себя, у них все впереди.

В списке два изменения, вызваны Беляев и Караваев, а в остальном состав стабильный. Я думаю, что те игроки, которые ранее вызывались в национальную сборную, и те игроки, которых пригласили сейчас, на сегодняшний день наиболее хорошо подготовлены. Чемпионат только возобновился, прошло два тура, и полноценной подготовки, полноценного состояния, которое игроки должны иметь, на сегодняшний момент нет. В Бельгии чемпионат продолжается, но в Казахстане игроки начали чемпионат в марте, у них состояние должно быть практически одинаковое, поэтому в целом я надеюсь на успешное выступление нашей национальной сборной.

Бельгия сегодня - это одна из лучших команд мирового футбола, чемпионат мира показал, что перед командой стоят очень большие цели и задачи, по составу команда очень хорошо укомплектована. Практически все игроки выступают в лучших клубах Европы, поэтому с Бельгией будет очень сложная игра. Обе игры представляют очень большой интерес, сборная Казахстана, судя по последним играм, значительно прогрессирует.