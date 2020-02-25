В УЕФА высказались о перспективе переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Во вторник вице-президент УЕФА итальянец Микеле Ува в интервью RAI Radio 1 Sport затронул тему возможной отмены или переноса Евро-2020 из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.

— На сегодня речь о таком сценарии не идет, — заметил Ува. — Мы по-прежнему продвигаемся в организационном плане и внимательно следим за ситуацией в каждой из стран, которым предстоит принимать турнир. Если не случится форс-мажор, чемпионат Европы пройдет в намеченные ранее сроки в заранее определенных городах.

Напомним, что Евро-2020 организовывают 12 государств. Матч открытия должен состояться 12 июне в Риме. При этом в феврале в Италии зарегистрирована вспышка коронавируса — число заболевших превысило 220 человек. В минувшие выходные перенесены на более поздний срок четыре игры серии А, а как минимум шесть из десяти встреч нового тура пройдут при пустых трибунах — включая ключевой матч в борьбе за скудетто «Ювентус» — «Интер».