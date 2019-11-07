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В сборную Грузии вызваны четыре игрока из чемпионата России

7 ноября 2019, 21:35
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На ближайшие матчи в сборную Грузии вызваны четыре игрока из чемпионата России. В расположение национальной команды из России приедут: Гиа Григалава («Арсенал» Тула), Джемал Табидзе («Уфа»), Джано Ананидзе («Спартак») и Зурико Давиташвили («Рубин»).

15 ноября грузины в Санкт-Галлене сыграют против сборной Швейцарии в рамках отбора к Евро-2020. Затем, 19 ноября, на выезде состоится товарищеский матч команды против сборной Хорватии.

Сборная Грузии уже потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2020 через сито квалификации.

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