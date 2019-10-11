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В Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией

11 октября 2019, 22:10
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Перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными Чехии и Англии в Праге произошли столкновения между местной полицией и английскими фанатами, сообщает Daily Star.

Конфликт начался с того, что приезжие фанаты начали кидать бутылки в сотрудников правопорядка. В итоге, около 10 болельщиков были задержаны. Одному из них потребовалась помощь медиков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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