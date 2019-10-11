В Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией

Перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными Чехии и Англии в Праге произошли столкновения между местной полицией и английскими фанатами, сообщает Daily Star.

Конфликт начался с того, что приезжие фанаты начали кидать бутылки в сотрудников правопорядка. В итоге, около 10 болельщиков были задержаны. Одному из них потребовалась помощь медиков.

Affrontement entre fans anglais et crs ? Prague?? pic.twitter.com/T57YFHiniB — Ultras&Casual News (@UCNewsfr) October 11, 2019

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