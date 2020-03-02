В Кремле ничего не слышали о возможности переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Российские власти не получали никакой информации о том, что матчи чемпионата Европы 2020 года могут быть перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса.

— По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут три встречи групповой стадии турнира, а также один из четвертьфиналов.