В Госдуме уверены, что Россия готова принять матчи Евро-2020 в случае их переноса из-за коронавируса

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал возможную отмену Олимпиады из-за коронавируса

— Если МОК действительно отменит проведение Олимпиады из-за коронавируса, то нужно будет отнестись к этому с пониманием. Мы видим, что происходит во многих странах мира — в Италии, к примеру, некоторые матчи серии А пройдут без зрителей, из Китая перенесли юниорский чемпионат мира по хоккею в одном из низших дивизионов. Но это все необходимые меры, поскольку здоровье спортсменов, здоровье болельщиков должно быть превыше всего.

Если, кстати, дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего ЕВРО, то, уверен, что Россия готова принять эти игры — у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть.

То, что Олимпиаду могут отменить факт, безусловно, печальный. Но все-таки надеемся, что Олимпийские игры состоятся.