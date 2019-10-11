Стал известен состав Украины на матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.

Украина в случае победы практически обеспечит себе выход в финальную стадию Евро.

Полностью «старт» украинцев выглядит следующим образом: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Ярмоленко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Мораес.