Украина разгромила Литву, Зинченко открыл счет

Сборная Украины разгромила Литву в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 — 3:0. Счет открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

В составе литовцев вышел бывший игрок молодежки «Зенита» Овидиус Вербицкас, а с капитанской повязкой команду вывел на поле форвард «Оренбурга» Федор Черных.

Команда Андрея Шевченко после 5 игр лидирует в группе B с 13 очками из 15 возможных.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Литва — Украина — 0:3 (0:2)

Голы: Зинченко, 7 (0:1). Марлос, 27 (0:2). Малиновский, 62 (0:3).

Литва: Зубас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Шимкус, Матулевичус (Куклис, 63), Черных (Лаукжемис, 68), Голубикас (Сливка, 52).

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Марлос, Болбат, Малиновский (Безус, 80), Зинченко, Яремчук (Мораес, 65).

Предупреждение: Миколенко, 73.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

7 сентября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.