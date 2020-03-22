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УЕФА возместит обладателям билетов на Евро-2020 их стоимость

22 марта 2020, 17:49
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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал информацию для обладателей билетов на матчи Евро-2020. Владельцам билетов обещан возврат стоимости.

«Евро-2020 отложен в связи со вспышкой вируса COVID-19, — говорится в заявлении УЕФА. — Новый предложенный срок турнира — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА гарантирует, что все болельщики, купившие билеты через официальный билетный портал УЕФА, получат возврат средств в полном объеме, если они не смогут посетить чемпионат в 2021 году. Не позднее середины апреля обладатели билетов получат дополнительную информацию о возврате средств по электронной почте и на сайте".

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Дополнительная информация:

https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/ru/articles/360012642979-%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%

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