УЕФА следит за делом ВАДА в отношении России

Чемпионат Европы 2020 года может стать первым крупным международным событием, которое может быть затронуто санкциями в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наложит их на Россию, утверждает The New York Times.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

Российская сторона в октябре ответила ВАДА на 31 вопрос о причинах появления изменений, выявленных в результате проверки базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если ВАДА сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому ВАДА применить санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях.

Помимо запретов командам и спортсменам, Россия, под более жесткими санкциями ВАДА, может быть лишена права проводить мероприятия. В эту группу входит УЕФА, руководящий орган европейского футбола, и это ставит под сомнение как участие сборной России, которая квалифицировалась на турнир в октябре, так и роль Санкт-Петербурга, который должен выступить в качестве города-организатора трех матчей группового этапа и четвертьфинала.

Проблема УЕФА заключается в том, что в соответствии с Разделом 11 Кодекса соответствия ВАДА организаторы международных спортивных мероприятий должны «оценить, возможно ли юридически и практически отозвать это право и перенести мероприятие в другую страну».

Исполнительный орган ВАДА должен собраться, чтобы принять окончательное решение о возможном наказании России на заседании в декабре. Если запрет в отношении России и ее спортсменов будет подтвержден, у российской стороны будет 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария. CAS будет иметь последнее слово, которое будет сказано за несколько месяцев до начала Евро-2020 в июне.

Представитель УЕФА отказался комментировать статус России или Санкт-Петербурга в связи с чемпионатом Европы, но другие официальные лица организации подтвердили, что УЕФА следит за событиями.