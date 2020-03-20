УЕФА пошел на попятную: решение о сохранении названия Евро-2020 еще не принято

УЕФА выпустил твит, в котором опроверг свое предыдущее заявление об официальном названии чемпионата Европы. 20 марта пресс-служба Союза сообщила, что несмотря на перенос турнира на 2021 год, называться он будет по-прежнему «УЕФА Евро 2020».

«Приносим извинения за ошибку, никакого решения о названии Евро, который пройдет в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован ошибочно», — говорится в заявлении УЕФА.

Из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год и пройдет ориентировочно с 11 июня по 11 июля. Игры турнира должны принять 12 городов в 11 странах Европы 12 футбольных ассоциаций. Среди городов-хозяев — Санкт-Петербург, в котором пройдут три матча группового турнира и четвертьфинал.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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