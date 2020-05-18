УЕФА перенес заседание исполкома с 27 мая на 17 июня. На нем должен решиться вопрос по еврокубкам и Евро

УЕФА объявил о переносе заседания исполкома с 27 мая на 17 июня, сообщает официальный сайт организации.

Причина — нерешенные вопросы по поводу проведения чемпионата Европы, перенесенного с 2020-го на 2021 год. Они возникли из-за того, что не все 12 городов подтвердили готовность принять игры турнира.

Ранее сообщалось, что на этом заседании будет также принято решение по поводу дальнейшего проведения еврокубков — прерванных плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее в УЕФА объявили, что до 25 мая ждут данные по статусу национальных лиг — будут ли доиграны турниры или досрочно подведены итоги.

Почти все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Белоруссии не делал паузу, а 16 мая возобновился сезон в Германии.