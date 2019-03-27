УЕФА открыл дело против Украины из-за участия Жуниора Мораеса в матчах сборной

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Украины (ФФУ) из-за участия нападающего Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Расследование начато на основании протеста Люксембурга и Португалии.

Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). В обоих встречах на поле выходил натурализованный бразилец Жуниор Мораес.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене "спортивного" гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.

Мораес в 2012 году перешел в донецкий "Металлург", а затем выступал за киевское "Динамо". В 2017 году он отправился в китайский "Тянцьзинь". Перед этим он провел на Украине 4 года и 7 месяцев.

Ранее "СЭ" сообщал, что к футболисту может быть применена другая статья правил по смене гражданства. По ней игрок должен находиться в стране не 5 лет, а 2 года.