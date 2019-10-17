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УЕФА открыл дело против Косово и Черногории из-за поведения болельщиков

17 октября 2019, 20:44
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УЕФА открыл дело в отношении Федераций футбола Косово и Черногории, сообщает официальный сайт организации.

Обоим сторонам ставится в вину бросание болельщиками посторонних предметов на поле. Также указано, что имели место беспорядки на трибуне черногорских болельщиков.

14 октября сборная Косово обыграла команду Черногории (2:0). Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом 21 ноября.

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