УЕФА открыл дело против Косово и Черногории из-за поведения болельщиков
17 октября 2019, 20:44
УЕФА открыл дело в отношении Федераций футбола Косово и Черногории, сообщает официальный сайт организации.
Обоим сторонам ставится в вину бросание болельщиками посторонних предметов на поле. Также указано, что имели место беспорядки на трибуне черногорских болельщиков.
14 октября сборная Косово обыграла команду Черногории (2:0). Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом 21 ноября.
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