УЕФА 28 октября рассмотрит дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), информирует сайт организации.

Болгарские болельщики были уличены в проявлении расизма. Из-за этого встреча прерывалась дважды.

Ранее глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку. Английская сторона обвиняется в неуважении фанатов к национальному гимну и недостаточному числу стюардов с британской стороны.