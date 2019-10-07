Участники Специальной Олимпиады для детей посетили тренировку сборной России

Участники российской Специальной Олимпиады для детей с особенностями развития посетили тренировку сборной России, сообщает официальный Twitter национальной команды. После окончания занятий дети пообщались с футболистами национальной команды и по приглашению капитана Артема Дзюбы побывали в клубном автобусе.

Детям вручили билеты на матч Россия — Шотландия, который пройдет в «Лужниках» 10 октября.

7 октября дети—участники российской Специальной олимпиады посетили тренировку сборной России После окончания занятий ребята смогли пообщаться с игроками национальной команды, а также по приглашению форварда сборной Артема Дзюбы побывали внутри официального автобуса сборной. 1/2 pic.twitter.com/MeXPshw9fa — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2019

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