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Участники Специальной Олимпиады для детей посетили тренировку сборной России

18:59
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Участники российской Специальной Олимпиады для детей с особенностями развития посетили тренировку сборной России, сообщает официальный Twitter национальной команды. После окончания занятий дети пообщались с футболистами национальной команды и по приглашению капитана Артема Дзюбы побывали в клубном автобусе.

Детям вручили билеты на матч Россия — Шотландия, который пройдет в «Лужниках» 10 октября.

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