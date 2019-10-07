У «Баварии» и сборной Франции возник конфликт из-за Лукаса Эрнандеса

У «Баварии» возник конфликт с Федерацией футбола Франции по поводу защитника Лукаса Эрнандеса. Мюнхенцы сообщили, что он не сможет помочь сборной в ближайших матчах отбора Евро-2020, однако французская сторона попросила его приехать в расположение национальной команды.

«Бавария» проинформировала Федерацию футбола Франции, что защитник Лукас Эрнандес не может приехать в расположение сборной из-за травмы колена. В результате французская федерация проинформировала «Баварию», что Лукас Эрнандес по-прежнему требуется в расположении сборной, чтобы его осмотрела медицинская бригада. Это возможно по правилам ФИФА", — говорится в заявлении «Баварии».

— Я раздражен поведением французской федерации, — сказал гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. — Хочу отметить, что Лукас Эрнандес не смог сыграть ни с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, ни с «Хоффенхаймом» в бундеслиге. Заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, согласно которому Лукас Эрнандес готов был играть с больной ногой, нас очень удивило.

— Я отвечаю за здоровье Лукаса Эрнандеса и заявляю: он не сможет играть в предстоящих матчах сборной Франции, поэтому вызывать его не имеет смысла, — добавил врач «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт.

Сборная Франции проведет матчи отборочного турнира Евро-2020 против Исландии (11 октября на выезде) и Турции (14 октября дома).