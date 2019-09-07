Турция обыграла Андорру в сотом матче 39-летнего Эмре, Франция разгромила Албанию

Сборная Турции с минимальным счетом одолела Андорру в матче отборочного турнира Евро-2020. Единственный мяч провел Озан Туфан.

В составе турок сотый матч провел 39-летний Эмре Белезоглу.

В другой встрече группы H Франция разгромила Албанию — 4:1. Счет мог быть крупнее, но в первом тайме Антуан Гризманн не забил пенальти.

Игра началась с задержкой из-за ошибки организаторов. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры. После недовольства игроков и болельщиков диктор почему-то извинился перед Арменией. После заминки был поставлен правильный гимн.

После 5 игр Турция, Франция и Исландия имеют в активе по 12 очков.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Турция — Андорра — 1:0 (0:0)

Гол: Озан, 89.

Турция: Гюнок, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш (Озан, 61), Эмре Белезоглу, Хакан Чалханоглу (Эмре Кылынч, 80), Ирфан Кахведжи, Юсуф Языджи, Дженк, Гювен Ялчын (Кенан Караман, 46).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Э.Гарсиа, 87), К.Мартинес, Ребес, Родригес (М.Гарсиа, 63), Клементе (Алаэс, 79).

Предупреждения: Валес, 21. Родригес, 47. Сан Николас, 50. Эмре Белезоглу, 71. Чаглар Сеюнджю, 78. Юсуф Языджи, 90. Алаэс, 90.

Судья: Робертсон (Шотландия).

7 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».

Франция — Албания — 4:1 (2:0)

Голы: Коман, 8 (1:0). Жиру, 27 (2:0). Коман, 68 (3:0). Иконе, 85 (4:0). Чикалеши, 90 — с пенальти (4:1).

Нереализованный пенальти: Гризманн, 37 (штанга)

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез (Динь, 80), Коман (Иконе, 77), Толиссо, Матюиди, Гризманн, Лемар (Фекир, 84), Жиру.

Албания: Стракоша, Хюсай, Исмайли, Джимсити, Маврай, Роши, Рамадани (Гьясула, 53), Абраши (Джака, 73), Баре, Узуни, Балай (Чикалеши, 62).

Предупреждения: Гьясула, 66. Джака, 78.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

7 сентября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».