Тренер сборной Сербии: «Тяжело играть в одной группе с Португалией»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович считает, что его команда заслуженно проиграла Португалии (2:4) в матче отбора Евро-2020. По его словам, сербам будет сложно выйти из группы.

— Португалия очень сильна, у нее большие возможности, — цитирует A Bola Тумбаковича. — Мы начали игру спокойно, но потеряли бдительность. В математическом плане еще не все потеряно. Но очень сложно играть в одной группе с Португалией. У нас еще есть шансы, постараемся ими воспользоваться.