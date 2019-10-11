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Тонали вызван во взрослую сборную Италии

11 октября 2019, 16:26
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Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали вызван в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. Изначально Тонали был приглашен в молодежную сборную Италии, но теперь отправился в расположение главной команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел 7 матчей за «Брешию» и отметился 2 результативными передачами. За ним уже следят скауты ведущих европейских клубов.

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