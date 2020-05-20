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The Times: Великобритания и Голландия не предоставили УЕФА гарантий проведения матчей Евро-2021

09:56

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил заседание исполкома, так как не получил гарантий от властей Лондона о готовности проведения матчей чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли» в 2021 году, сообщает The Times. Аналогичная ситуация и с Амстердамом.

УЕФА в марте принял решение перенести турнир на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Это первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран. Планируется, что матчи примут Баку, Лондон, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест и Глазго.

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