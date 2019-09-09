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Теему Пукки: «Попадание Финляндии на Евро-2020? Это мечта»

9 сентября 2019, 01:27
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Нападающий «Норвича» и сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение от команды Италии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Очевидно, что у Италии было больше шансов, но мы сравняли счет и хотели получить хотя бы одно очко, — цитирует Rai Sport форварда. — Могли бы сказать, что Италия заслужила победу

Может ли Финляндия претендовать на первый чемпионат Европы в своей истории? Это наша мечта. У нас есть четыре игры, это то, что мы действительно хотим сделать. Есть хороший шанс, но нам нужно набрать еще несколько очков.

Сборная Италии с 18 очками возглавляет турнирную таблицу группы, у Финляндии 12 баллов, у Армении — 9.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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