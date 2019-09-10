В матче отборочного турнира Евро-2020 Англия — Косово команды к 54-й минуте забили уже 8 голов. Косовары открыли счет уже на 34-й секунде — это самый быстрый гол в истории сборной. Англия пропускает три мяча в домашней встрече впервые с 2012 года.

Дубль в составе англичан оформил Джейдон Санчо в возрасте 19 лет 159 дней. Это самый молодой дубль англичан за последние 15 лет. В июне 2004 года дубль в игре Евро-2004 против Хорватии оформил Уэйн Руни. Тогда ему было 18 лет 241 день.

Трансляция матча Англия — Косово