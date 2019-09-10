Стив Кларк: «Шотландия должна нацелиться на третье место в группе»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после поражения от Бельгии (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020 поделился мнением о положении в турнирной таблице.

— С точки зрения квалификации группа закончилась, — цитирует официальный сайт УЕФА Клакрка. — Мы должны нацелиться на третью позицию, еще возможно набрать 12 очков. В конце кампании должны убедиться, что занимаем третье место в группе — это важно для рейтинга.

Бельгия с 18 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. У России — 15, у Казахстана и Кипра — по 7, у Шотландии — 6.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира