Стив Кларк: «Русские всегда были опасны»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2).

— Я думал, что мы начали игру очень хорошо, а затем, казалось, замерли, — цитирует официальный сайт УЕФА Кларка. — Как будто не могли поверить, что были впереди. Мы дали России импульс. Просто мне показалось, что немного запаниковали. У нас были возможности при счете 1: 0 контратаковать, но не приняли правильного решения. В некоторых вещах нужно учиться.

Если хотите выйти из группы, то должны участвовать в больших играх. Мы включились на старте, но при счете 1:2 импульс игры снова качнулся. Русские всегда были опасны, и мы должны были помнить об этом.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира