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Стартовал перевыпуск паспортов болельщиков на Евро-2021

13 октября 2020, 15:29

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на официальном сайте сообщило о начале кампании по перевыпуску паспортов болельщика чемпионата Европы-2021.

Держатели действительного билета на Евро-2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз. Ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей Евро-2020, а также въезда и выезда из России в 2021 году.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://digital.gov.ru/ru/events/40134/

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