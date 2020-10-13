Стартовал перевыпуск паспортов болельщиков на Евро-2021

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на официальном сайте сообщило о начале кампании по перевыпуску паспортов болельщика чемпионата Европы-2021.

Держатели действительного билета на Евро-2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз. Ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей Евро-2020, а также въезда и выезда из России в 2021 году.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.