Станислав Черчесов: «Всем хочется играть, всем хочется работать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ» подчеркнул, что на перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса не надо реагировать слишком эмоционально.

— Если проводить чемпионат Европы, но при этом не навредить клубам оказалось невозможно, то нужно было принимать это решение, — сказал Черчесов. — Конечно, если чемпионаты вовсе не стартуют... Есть несколько вариантов развитий: четыре или пять.

Все учтено. Люди разные, с разными характерами. Сыграли все без зрителей и ничего не случилось. Всем хочется играть, всем хочется работать, но нужно воспринимать ту информацию, которую передают специалисты. И считаться с ней.

Если есть возможность месяц пропустить, а потом наверстать, то, наверное, это надо делать. И не реагировать так эмоционально.