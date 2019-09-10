Станислав Черчесов: «Таким как Жирков нужно давать 5-летние контракты»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» признался, что его тревожит ситуация с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым. В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Еще год назад Кутепов был основным защитником сборной России. А теперь он пропал с радаров.

— Ситуация с Кутеповым... Недавно мы это в нашем штабе обсуждали. 5 игр на ЧМ, все на хорошем уровне, думали, наконец-то появилась отличная связка в центре обороны Кутепов-Джикия. Тем более, они из одного клуба. Но, видите, прошло полтора года, и Кутепов совсем не играет. Ничего не можем с этим поделать. Я с ним общался в Австрии... Могу только плечами развести. Пускай борется за основу «Спартака», выгрызает место в составе. Нет Кутепова, зато есть Семенов, он хорошо играет, не будет Семенова — появится кто-то еще. Наша задача, в том числе, — постоянно искать альтернативы.

— Будет ли экспериментальный состав в случае, если сборная досрочно выйдет на Евро?

— Мы слово «если» вообще не любим, оно дает чувство неуверенности. У нас есть задача — победить 10 и 13 октября. Ни о каких экспериментах не может быть и речи: мы — сборная, у нас есть флаг и гимн, право представлять страну нужно заслужить. У нас нет матчей в Турции, где тебя никто не видит, всем все равно на тебя. Сборная России — совершенно другая ответственность. Каждую секунду нужно заслуживать играть в сборной, как бы жестко это ни звучало.

— В соцсетях родилась шутка про игру Жиркова (защитнику — 36 лет. — Прим. «СЭ»), дескать, повышение пенсионного возраста придумали не зря.

— Это не шутка, это правда. Я с Юрой 2 раза общался, в Питер слетал, в Австрию — с футболистами надо общаться, надо чувствовать их. Юра в нужном состоянии, и в этих матчах он это полностью доказал. Таким как он нужно контракты давать 5-летние. В клубе здорово играет, здесь здорово. Несмотря на возраст, мы никогда никого не списываем, и шанс есть у каждого.

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