Станислав Черчесов: «Сумбур в первом тайме был, поэтому уже никто не понимал, что мы хотели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 против Шотландии (2:1).

— Остается пять игр. Понимали, что никто нам очки не подарит, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Сейчас важный матч выиграли, у непосредственного соперника.

Теперь нас ждет матч с Казахстаном. Необходимо подготовиться и понять, кто даст результат. Вся борьба еще впереди.

В перерыве нужно было успокоить команду и направить. Нюансы кое-какие подсказали. Чуть-чуть сумбур в первом тайме был, поэтому уже никто не понимал, что мы хотели. Удалось это исправить. Во втором тайме действовали увереннее. Жаль что не забили третий и четвертый.

Мы знали, что есть два варианта: или ты за ними бегаешь, или они — за тобой. Решили, что лучше второе. Это говорит о том, что у нас есть игроки, которые могут это исполнять.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира