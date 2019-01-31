Станислав Черчесов: "Состав сборной объявим за неделю до первых матчей квалификации Евро"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что заявка команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 будет объявлена за неделю до первых игр. Первую игру россияне проведут 21 марта на выезде против Бельгии. Также им предстоят встречи против Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

- Объявим состав за неделю до первых матчей квалификации Евро-2020, - цитирует "РИА Новости" Черчесова. - Надеемся, что все, на кого мы рассчитываем, будут в строю. Есть расширенный список, в нем сейчас 56 фамилий. Он может расширяться или уменьшаться. Это рабочий процесс - кто-то проявит себя, кто-то нет. Все кандидаты знают, что мы ответственно подходим к комплектованию сборной и ничего не упускаем. Можем заблуждаться, но никаких предпочтений у нас нет.